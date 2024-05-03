محمد محسن: الجمهور عرفني بعد مسلسل العتاولة.. بقى اسمي «دبة».. فيديو

كشف الممثل الشاب محمد محسن الذي اشتهر بشخصية "دبة" في مسلسل العتاولة، الإيجابيات التي حدثت له بعد المشاركة بالعمل الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، مشيرًا إلى أن العتاولة هي الفرصة الحقيقة التي حدثت له.

وقال محمد محسن خلال استضافته في برنامج Out Box عبر موقع قناة صدى البلد: "مسلسل العتاولة هو الفرصة الحقيقية التي حدثت لي".

وتابع: "الجمهور أصبح يعرفني وينده لي بشخصية دبة في الشارع، لكن قبل ذلك كان يعرفني البعض عندما شاركت في مسلسل بابا المجال من خلال أول ثلاث حلقات، وقتها عرفني عددًا من الجمهور وكنت سعيدًا، لكن العتاولة هو الذي جعل الجمهور يعرفني أكثر".



