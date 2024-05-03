ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محمد محسن: الجمهور عرفني بعد مسلسل العتاولة.. بقى اسمي «دبة».. فيديو

محمد محسن
محمد محسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الممثل الشاب محمد محسن الذي اشتهر بشخصية "دبة" في مسلسل العتاولة، الإيجابيات التي حدثت له بعد المشاركة بالعمل الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، مشيرًا إلى أن العتاولة هي الفرصة الحقيقة التي حدثت له.

وقال محمد محسن خلال استضافته في برنامج Out Box عبر موقع قناة صدى البلد: "مسلسل العتاولة هو الفرصة الحقيقية التي حدثت لي".

وتابع: "الجمهور أصبح يعرفني وينده لي بشخصية دبة في الشارع، لكن قبل ذلك كان يعرفني البعض عندما شاركت في مسلسل بابا المجال من خلال أول ثلاث حلقات، وقتها عرفني عددًا من الجمهور وكنت سعيدًا، لكن العتاولة هو الذي جعل الجمهور يعرفني أكثر".


 

رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محمد محسن مسلسل العتاولة