بعد إصابته بالسرطان.. المخرج علي عبدالخالق لـ"البوابة نيوز": هذه رسالتي للدولة

الأحد 24/يوليو/2022 - 06:30 م

سيطرت حالة من الحزن علي الوسط الفني بعدما أعلن المخرج علي عبدالخالق إصابته بمرض "السرطان" الأمر الذي جعل الجميع يدعون له بالشفاء العاجل .

وتعرض المخرج علي عبدالخالق لأزمة صحية بدأت منذ 20 يوماً، بعد أن شعر بألم شديد في "يديه وكتفه وفخده الأيمن وعظمة الحوض" وتابع مع طبيب عظام، قبل أن يجري تحاليل طبية أثبتت إصابته بمرض السرطان.

وقال المخرج علي عبدالخالق في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": بعدما أُصبت بمرض السرطان جاء الي فيروس كورونا كوفيد 19 وتواصلت مع دكتور العظام الذي كنت أتابع معه حالتي، وقال لي يجب عليك أن توُقف علاج الورم بعدما أصيبت بكورونا، وطلب مني إجراء عدد من الإشاعات و5 جلسات.

وأضاف "عبدالخالق": الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين تواصل معي تليفونياً للاطمئنان علي حالتي وقدم لي كل سبل الدعم وأيضاً تواصل معي الدكتور عمرو الليثي الأمر الذي دعاه الي الاتصال بوزير الصحة ووزير الثقافة لتقديم كل سبل الدعم .

وتابع عبدالخالق: تكاليف علاجي غالية الثمن ، وأجريت تحليل علاجي بلغ سعره 30 الف جنيه، ولكنني حتي الآن أُعالج علي نفقتي الخاصة، وأحتاج الي دعم للعلاج علي نفقة الدولة.

واختتم عبدالخالق تصريحاته لـ"البوابة نيوز" قائلا: تكاليف علاجي مكلفة جداً، وأتابع حالياً مع الدكتور هشام الغزالي أحد أكبر اطباء الأورام في مصر، فهو دكتور متعاون ودقيق.

جدير بالذكر ان أعمال المخرج علي عبدالخالق اقتربت من 50 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما، واستطاع ان يترك بصمة فنية في مسيرة أعماله وبعض من أعماله ألا وهي أفلام “يوم الكرامة، راندفو، النمس، الإمبراطور، إعدام ميت”، ومسلسل أصحاب المقام، وغيرها من الأعمال.