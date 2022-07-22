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الجمعة 22 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدًا.. صالون البوابة نيوز يستضيف أعضاء لجنة العفو الرئاسي

البوابة نيوز
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ينظم صالون البوابة  نيوز في تمام الخامسة مساء غد السبت، ندوة بحضور عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي، للحديث عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على طريقة عمل اللجنة في إعداد قوائم المفرج عنهم، كذلك التعرف على رؤية أعضاء اللجنة للحوار الوطني.

تدور الندوة حول آليات عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وخريطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على قوائم العفو التي تعكف اللجنة على إعدادها تمهيدًا للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، فضلًا عن التعرف على كيفية اختيار هذه القوائم وتحديد المستحقين للعفو من عدمه.

تفتتح الندوة داليا عبدالرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز، ويشارك ممثلًا عن لجنة العفو طارق الخولي ومحمد عبدالعزيز عضوي مجلس النواب.

لجنة العفو الرئاسي صالون “البوابة نيوز”