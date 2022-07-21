"البوابة نيوز".. سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

الخميس 21/يوليو/2022 - 06:57 م

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، ينتظر الجميع النتيجة وموعد إعلانها، وتحرص "البوابة نيوز" على تقديم خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، فور اعتمادها وإعلانها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ولطلاب الثانوية العامة، يمكنكم تسجيل بياناتكم لتصلكك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.

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وانتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو، حيث أدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والأستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات كانت من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الأستاتيكا تضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، وجميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.

ولفتت الوزارة، إلى أن امتحانات الثانوية العامة نجحت بشكل كبير حيث أن نسبة الغش قليلة، مقارنة بأى عام مضى، حيث تم ضبط أقل من 90 حالة غش من 7 مليون امتحان تم انعقادهم وهو ما يعني نسبة 1 من 100 ألف، ومؤشرات النتيجة تقول أنه لم يستفد أحد من الغش وتداول حالات الغش الفردية بهذه الكثافة يسئ لسمعة شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، التي تعقد خلال شهر أغسطس المقبل.

وكذلك جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 للدور الثاني للمكفوفين بالعلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، التي ستعقد خلال شهر أغسطس القادم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان عن النتيجة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

كما حددت الوزارة آليات وضوابط التظلمات لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

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