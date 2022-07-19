نواب ونائبات قادمات: زيارات الرئيس الخارجية لتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية كافة

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 07:59 م

أشادت الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية إلى ألمانيا وصربيا، لتعزيز العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية، التي تدعم تعزيز العلاقات المشتركة، والتي تؤكد حرص مصر على تدعيم العلاقات المشتركة، والتي تعد ركيزة هامة لتجسيد روح التعاون المتميز والمشترك.



وقالت في بيان اليوم أن الرئيس يسعى دائما لزيادة العلاقات الخارجية والعمل على تطوير آليات العمل داخل البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي وأن الاجراءات الاخيرة ليست سهلة علي الشعب وعلى الحكومة ولكن الجميع أراد أن يتحمل الأوضاع الجديدة حتى نرى مصر المستقبل المشرقة لأولادنا.



وأضافت أن مصر مستقرة بفضل جهد المصريين وحرصهم على الحفاظ على أمن بلدهم، كما أنهم مصرون على تغيير الواقع إلى الأفضل‪.



وأشارت إلي أن هذه الزيارات المختلفة للرئيس السيسي لبعض الدول تعد نجاح عظيم لدعم الدولة وتوطيد العلاقات بين مصر والدول الخارجية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.