سلطان البهرة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي مقام السيدة زينب عقب افتتاح أعمال تطوير المسجد والمقام بصحبة سلطان البهرة.

وقدم سلطان البهرة هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بمشاركة عددا من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي صلي الله عليه.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.