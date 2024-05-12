سلطان البهرة: أشكر الرئيس السيسي على منحى فرصة تطوير مسجد السيدة زينب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد.

وألقي مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير جاءت أبرز رسائلها:

- نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله

- أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

- مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

- أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة.

- يبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.

- أشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب.

- وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله.