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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

وعود ترامب حال وصوله إلى البيت الأبيض تثير الجدل على ساحات التواصل الاجتماعى

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد ووضع حد لتدفق المهاجرين من المكسيك وترحيل غير الشرعيين منهم إلى حيث جاؤوا.

وقال أمام أكبر تجمع خلال هذا العام في ولاية نيوجرسي في اليوم الأول لإدارتي الجديدة: سأغلق الحدود الجنوبية وأنهي هذا الغزو وأرحّل حلفاء جو بايدن من هؤلاء اللاجئين إلى حيث جاؤوا.

وربط ترامب تنفيذه هذه الوعود بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر القادم.

كما وعد بأن بعد وصوله إلى السلطة مرة أخرى ستبدأ الولايات المتحدة أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تجمع أنصار ترامب ضم حوالي 80 إلى 100 ألف شخص.

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ترمب الرئيس الأمريكي مهرجان وعود الوصول للبيت الابيض