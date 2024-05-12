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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال شرق جباليا

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الاحد إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية، على مناطق متفرقة شرق مخيم "جباليا"شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل.
كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا، وقصف مسجد أحمد بن حنبل في شارع السكة شرق المخيم.

جباليا غزة