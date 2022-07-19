تأييد حبس مستريحة العمرانية 3 سنوات

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 03:37 م

أيدت محكمة جنح مستأنف العمرانية حبس مستريحة العمرانية 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالجيزة.

وكانت قد قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية تأجيل نظر استئناف مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة اليوم الثلاثاء، وإحالة القضية للدائرة المختصة رقميًا.

وكان دفاع المتهمة تقدم باستئناف على حكم حبس موكلته 3 سنوات من محكمة جنح العمرانية على خلفية اتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت جهات التحقيق بنيابة العمرانية قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ 120 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، واعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، وحرر عدد من الضحايا محاضر ضدها اتهموها بالنصب.