أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 09:34 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 19 يوليو 2022، وذلك بعد أن تراجع بنحو 12 جنيها على الأقل من قيمته، خلال تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 1112 جنيها للبيع و 1117 جنيها للشراء، وذلك بعد أن فقد 14 جنيها من قيمته أمس .

وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا استقرارا عند 973 جنيها للبيع و977 جنيها للشراء، بعد أن خسر 12 جنيها من قيمته أمس الاثنين.

كما سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة نحو 834 جنيها للبيع و837 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة 649 جنيها للبيع و651 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7784 جنيها للبيع و7816 جنيها للشراء، بينما بلغ كيلو الذهب حوالي 1.112 مليون جنيه بيعا، 1.12 مليون جنيه للشراء.