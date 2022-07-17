الثانوية العامة.. تباين آراء طلاب الإسماعيلية حول الامتحانات

الأحد 17/يوليو/2022 - 12:24 م

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية من اداء امتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة للشعبة العلمية والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حيث أدى الامتحانات ٩ آلاف و٢٧٦ طالبا وطالبةٍ، أمام ٣٥ لجنة، مُوزَّعة على ٨ إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وتباينت اراء الطلاب حول مستوى الامتحان حيث أعرب البعض عن سعادتهم لسهولة امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة وأكدوا أن الأسئلة جاءت مباشره وان وقت الإجابة كان كافياً للجميع بينما اعترض آخرين على صعوبة امتحان التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات الذي جاءت اسئلته خارج التوقعات وأشار الطلاب أن التفاضل والتكامل جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط والوقت غير كافي للتفكير وكان هناك بعض الأسئلة تستهدف الطالب المتميز فقط أما عن امتحان علم النفس والاجتماع قال الطلاب أن الامتحان أن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة رغم احتياجها إلى وقت كبير للتفكير والاجابة إلا أنها كانت سهلة وذلك يعتمد على مذاكرة الطالب وتحصيله للمادة بشكل كافي.

من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنَّه طبقًا لتوجيهاتِ محافظ الإسماعيلية، تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات و مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والتجارة الداخلية كل في اختصاصه وبما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.

كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات والمدارس، ورفع المخلفات والقمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.