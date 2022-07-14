وزارة الري تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس 14/يوليو/2022 - 12:43 م

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، متابعة موقف مناسيب المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات، فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية

كما قامت أجهزة الوزارة بتدبير كافة الإحتياجات المائية للزراعات الصيفية القائمة ، وتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع.

كما أعدت الوزارة خطة لتأمين احتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد خاصة محطات مياه الشرب التى تخدم المصايف والتى تشهد إقبالا كبيرا خلال إجازة مثل الاسكندرية ومطروح والساحل الشمالى ومدن القناة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مناسيب المياه بترعة الحمام للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لمحطة شرب العلمين بمحافظة مطروح.

كما تم المرور بشكل دورى على كافة المحطات للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والاصلاح الفورى لأى أعطال ، وضبط خطوط طرد العائمات مع منسوب نهر النيل والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات ، مثلما حدث عند ارتفاع المناسيب فى محطة صرف سمتاى حيث تم التنسيق بين الجهات الثلاث لتخفيض المناسيب عند موقع مص المحطة.

وفى ضوء رصد إلقاء كميات كبيرة من المخلفات أمام كوبرى ك ٣٠ على مصرف المحيط بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة مما تسبب فى انسداد المصرف وإرتفاع منسوب المياه .. قامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة بنقل حفار ذاتى ذراع طويل و٢ سيارة نقل قلاب إلى الموقع ورفع كافة النفايات ونقلها خارج الموقع ، حيث استمر العمل إلى ساعة متأخرة من الليل ليتم حسم المشكلة تماما وإعادة حالة سريان المياه بالمصرف إلى حالتها الطبيعية.

كما تم رصد ارتفاع مناسيب المياه بمصرف اللبيني بمحافظة الجيزة، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة بنقل ٢ وحدة مياه نقالى إلى الموقع ونقل التصرفات المائية الزائدة إلى مصرف المحيط العمومى، حيث استمر العام طوال الليل حتى حسم المشكلة وخفض منسوب المياه بالمصرف.

كما قامت أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الأضحى برصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفورى والحاسم لها لضمان استمرار التصرفات اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

حيث تم رصد تعدى بالردم على ترعة ميت رومى بزمام الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية ، حيث قامت الإدارة على الفور باتخاذ اللازم لإزالة الردم باجمالى ٢٠ نقلة من نواتج الردم ولا يزال العمل مستمرا.

وتم إزالة ٣ حالات تعد بمساحة ٣٣٧ مترا مربعا على مصارف الرسوة والتينة وسرحان بمعرفة الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتنسيق مع حى جنوب بورسعيد ومديرية الزراعة ببورسعيد.