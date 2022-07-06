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الأربعاء 06 يوليو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

20 ألف جنيه كفالة.. إخلاء سبيل "أب" متهم باحتجاز وتعذيب ابنته لتعاطيها المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إخلاء سبيل أب متهم باحتجاز ابنته وتعذيبها بسبب تعاطيها المخدرات، بكفالة ٢٠٠٠٠ جنيه.

وتلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة تفيد باحتجاز والدها لشقيقتها "طالبة بكلية الصيدلة" وتعديه عليها بالضرب وحلق شعرها، بسبب خلافات أسرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن والد الفتاة احتجزها داخل الحمام وتعدي عليها بالضرب لقيام الفتاة بشرب مواد مخدرة حال تواجدها بإحدى الدول للدراسة، وتم القبض على والد الفتاة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر محضر برقم ٢٨٣٦٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح الهرم، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الرائد أحمد عصام النيابة العامة بجنوب الجيزة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة طالبة بكلية الصيدلة