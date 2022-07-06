نقابة الصحفيين تكرم الدكتور محمد ثروت في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

الأربعاء 06/يوليو/2022 - 12:54 ص

كرمت نقابة الصحفيين الكاتب والباحث الدكتور محمد ثروت خبير دراسات التسامح وحوار الحضارات، بمناسبة الحصول على الدكتوراه وذلك في حفل جوائز الصحافة المصرية الذي تأجل لعامين منذ جائحة كورونا.

وسط أجواء مودة وحب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير علاء الدين والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد الأمين العام لنقابة الصحفيين والعمدة الكاتب الصحفي حماد الرمحي والكاتب الصحفي محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين والزميلة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين كما تكريم الزميلة نورهان فتحي لحصولها على درجة الدكتوراه في الصحافة من إعلام عين شمس.

من جهة أخرى تم تكريم 250 صحفيا من رواد المهنة وفي مقدمتهم الراحلين الكاتب الكبير رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي ياسر رزق والصحفيين الحاصلين على جوائز النقابة للعامين السابقين.

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