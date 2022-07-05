البرهان يبحث مع رئيس كينيا تعزيز العلاقات بين الخرطوم ونيروبي

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 11:08 م

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون على المستوى الإقليمي والدولي.

والتقى البرهان، اليوم الثلاثاء على هامش القمة الطارئة رقم 39 لدول منظمة الإيجاد التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، مع الرئيس الكيني أاوهورو كينياتا.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن البرهان أكد على تعاون السودان مع كينيا وكل دول الإقليم من أجل بسط السلام ومكافحة الجفاف والتصحر والجراد الصحراوي، وإيجاد الحلول المرضية للقضايا الحدودية محليا أو بين دول الإقليم في ظل الحفاظ على سيادة الدول.

من جانبه، أكد الرئيس الكيني، الثقة في رئاسة السودان للإيجاد وأهمية التعاون بين دول الإقليم في القضايا الملحة التي تواجه المنطقة.

وعقدت اليوم في نيروبي أعمال القمة الطارئة رقم 39 لرؤساء الدول والحكومات بإقليم إيجاد، وترأس القمة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

تناولت القمة أبرز التحديات التي تواجه دول الإيجاد، لاسيما موضوعات الأمن والسلم وقضايا الجفاف والتصحر والأمن الغذائي وتحديات جائحة كورونا.

وخرجت القمة بالعديد من التوصيات التي تدفع بمزيد من الاستقرار والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المنظمة والنهوض بالإقليم.