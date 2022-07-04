وزارة الداخلية تواصل تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل

الإثنين 04/يوليو/2022 - 02:58 م

تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة.

في نفس السياق استقبل مركز إصلاح وتأهيل "برج العرب 2" اليوم وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمطالعة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء فى كافة التخصصات، كما حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

تأتى تلك الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى تسجل وترسخ حقيقة كونها نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال.