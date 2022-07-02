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السبت 02 يوليو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

البعثة المصرية تواصل التألق في دورة ألعاب البحر المتوسط وتحصد 32 ميدالية

البعثة المصرية
البعثة المصرية
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واصلت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر، تألقها وحصد الميداليات ووصلت إلى 32 ميدالية منها 7 ميداليات ذهب و 10 ميداليات فضة و 16 ميدالية برونز. 

ولا يزال هناك فرص أخرى أمام البعثة المصرية للحصول على عدد من الميداليات.. 

الميداليات الذهبية كانت من نصيب: 

  1. يسري حافظ وزن فوق 91 كجم ملاكمة
  2. بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
  3. محمد عبد الموجود الجودو لوزن ٦٦ كجم
  4. عمرو رضا وزن ٧٤ كجم في المصارعة الحرة
  5. منتخب السيدات لتنس الطاولة
  6. فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه.
  7. يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

والميداليات الفضية 

  1. منتخب الفروسية فضية الفرق
  2. عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه
  3. أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
  4. عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
  5. ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه
  6. يحيى حافظ بفضية وزن ٦٥ كجم مصارعة حرة
  7. إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى
  8. أحمد عبدالغني الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال
  9. أحمد عبدالغني الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال
  10. عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

والميداليات البرونزية

  1. محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
  2. عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة
  3. ­يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
  4. يسري سامي الجودو وزن 60كجم
  5. عزمي محيلبة في منافسات الرماية إسكيت
  6. سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة
  7. شيماء محمد منافسات 53 كجم للمصارعة الحرة
  8. علي زهران منافسات الجمباز
  9. ضحى هاني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة
  10. ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه
  11. يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
  12. هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
  13. عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
  14. نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
  15. أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
  16. عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه

 

 

 

 

البعثة المصرية في دورة العاب البحر المتوسط دورة ألعاب البحر المتوسط