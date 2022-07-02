البعثة المصرية تواصل التألق في دورة ألعاب البحر المتوسط وتحصد 32 ميدالية

السبت 02/يوليو/2022 - 12:59 ص

واصلت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر، تألقها وحصد الميداليات ووصلت إلى 32 ميدالية منها 7 ميداليات ذهب و 10 ميداليات فضة و 16 ميدالية برونز.

ولا يزال هناك فرص أخرى أمام البعثة المصرية للحصول على عدد من الميداليات..

الميداليات الذهبية كانت من نصيب:

يسري حافظ وزن فوق 91 كجم ملاكمة بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى محمد عبد الموجود الجودو لوزن ٦٦ كجم عمرو رضا وزن ٧٤ كجم في المصارعة الحرة منتخب السيدات لتنس الطاولة فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه. يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

والميداليات الفضية

منتخب الفروسية فضية الفرق عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه يحيى حافظ بفضية وزن ٦٥ كجم مصارعة حرة إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى أحمد عبدالغني الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال أحمد عبدالغني الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

والميداليات البرونزية