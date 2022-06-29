ads
الأربعاء 29 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

ناهد شاكر
ناهد شاكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن ذكرى 30 يونيو التى  ستظل رمزًا ناصعا في مسار كفاح شعب عظيم خرج بالملايين في مشهد تاريخى ليصنع ثورة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر ، حيث التحمت فيها قوى الشعب المصرى مع جيش مصر العظيم والشرطة الباسلة  لينقذوا وطنهم من الفوضى والانهيار على يد  جماعه الإرهاب التى أرادت  أن تختطف وطن بأكمله.

وأضافت في بيان اليوم أن إرادة المصريين التى حماها جيش مصر العظيم استطاعت استعادة الأمل والعبور بالوطن الى بر الأمان ليبدأ مساراً صحيحاً نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة  بمشروعات تنموية  وطنية عملاقة  وغير مسبوقه فى كافة المجالات لتحقق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم  فى ظل قيادة وطنية مخلصه قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوى الفعال.

وأشارت إلى أن الروح والعزيمة القوية التى استمدها المصريون من  ثورة يونيو المجيدة لبدء مسيرة بناء الوطن و الحفاظ عليه  ستظل مستمرة وبتكاتف كافه فئات المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتهم الوطنية الحكيمة سوف نتغلب على كافه التحديات لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق حياة أمنه ومستقرة لشعب مصر.

قيادة وطنية مصريين 30 يونيو