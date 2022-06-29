نواب ونائبات قادمات: 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 05:58 م

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن ذكرى 30 يونيو التى ستظل رمزًا ناصعا في مسار كفاح شعب عظيم خرج بالملايين في مشهد تاريخى ليصنع ثورة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر ، حيث التحمت فيها قوى الشعب المصرى مع جيش مصر العظيم والشرطة الباسلة لينقذوا وطنهم من الفوضى والانهيار على يد جماعه الإرهاب التى أرادت أن تختطف وطن بأكمله.

وأضافت في بيان اليوم أن إرادة المصريين التى حماها جيش مصر العظيم استطاعت استعادة الأمل والعبور بالوطن الى بر الأمان ليبدأ مساراً صحيحاً نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة بمشروعات تنموية وطنية عملاقة وغير مسبوقه فى كافة المجالات لتحقق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم فى ظل قيادة وطنية مخلصه قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوى الفعال.

وأشارت إلى أن الروح والعزيمة القوية التى استمدها المصريون من ثورة يونيو المجيدة لبدء مسيرة بناء الوطن و الحفاظ عليه ستظل مستمرة وبتكاتف كافه فئات المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتهم الوطنية الحكيمة سوف نتغلب على كافه التحديات لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق حياة أمنه ومستقرة لشعب مصر.