"رجب".. عاجز عن الحركة ويناشد "التضامن" لتوفير معاش

الأربعاء 29/يونيو/2022 - 04:34 ص

يناشد «رجب عاطف»، وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير معاش له، ويقول في رسالته إلي «صوت الناس»، إنه تعرض لإصابة أثناء عمله وأصبح عاجزًا عن الحركة، وأجرى العديد من العمليات الجراحية التى استنفدت كل ما يملك، ولكن دون جدوى، وأوضح أنه دون عمل الآن، ويعول أسرة تحتاج إلى مصاريف شهرية.

وأضاف أنه تقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعى بكل المستندات التى تثبت عجزه لصرف معاش له يعينه على الإنفاق على الأسرة، لكن لم تتم الاستجابة له.

ويناشد وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث حالته لتوفير دخل شهري للإنفاق على أسرته.

للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٩٣٩١٨٩٠