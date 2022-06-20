كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الإثنين 20/يونيو/2022 - 01:44 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء حالتين دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55915 شفيت منها 52747 حالة وتوفيت 3150 حالة.

