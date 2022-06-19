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الأحد 19 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء حالتين دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55914 شفيت منها 52745 حالة وتوفيت 3150 حالة.

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