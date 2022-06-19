كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأحد 19/يونيو/2022 - 08:17 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء حالتين دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55914 شفيت منها 52745 حالة وتوفيت 3150 حالة.