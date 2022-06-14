القضاء الإداري يقضى بعودة رئيس نادي الشيخ زايد لمنصبه

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 12:44 م

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشارفتحى إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشباب الرياضة، فيما تضمنه من رفض عودة فكري إبراهيم سليمان رئيساً لنادي الشيخ زايد.

وطالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية.

وطلب مقيم الدعوى، عدم الاعتداد بالطلب المقدم منه بتاريخ (٢٠٢٢/١/٤) بشأن عدوله عن الاستقالة المقدمة منه في ۲۰۲۱/۱۲/۲۸ وطلب استكمال ومباشرة ومهامه وعمله كرئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضى حتى نهاية الدورة الحالية في (۲۰۲۱ إلی ٢٠٢٥.