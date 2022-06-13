صوت الناس.. «حميدة» تناشد «التضامن» لتوفير معاش وتحتاج لسداد الإيجار

الإثنين 13/يونيو/2022 - 05:39 ص

تلقت «البوابة» رسالة من «حميدة عبدالغنى»، تقول فيها: «زوجى توفى وليس لدى دخل أنفق منه، وأنا مريضة، ولدى أطفال، وحاولت التقدم إلى وزراة التضامن الاجتماعى بأوراقى لأثبت بها حالتى ولكن دون جدوى، ولدى ديون وإيجار ومعرضة للطرد من المسكن الذى أقيم فيه فى أى وقت، وكل أمنيتى معاش أنفق منه على أطفالى».

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