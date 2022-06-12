إيمان جمال تكشف تفاصيل برنامجها الجديد

الأحد 12/يونيو/2022 - 05:00 م

كشفت الإعلامية إيمان جمال، عن تفاصيل برنامجها الجديد "دكتورة الميديا" الذي يتناول المشاكل الطبية وتقديم البدائل العلاجية من الطبيعة، بالإضافة إلى كيفية تقوية المناعة والتغذية الصحية السليمة لمقاومة الأمراض والفيروسات.

وأوضحت "جمال"، أن البرنامج سينطلق منتصف شهر ديسمبر المُقبل على إحدى القنوات الفضائية، على أن يذاع يومين من كل أسبوع في تمام الرابعة عصرًا.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتناول جميع الموضوعات الطبية في تخصصات؛ التجميل، الأسنان، الباطنة، الكبد، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، حيث سيتم استضافة العديد من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي، فضلًا عن نخبة من أكبر الأطباء في المجالات الطبية والعلمية المختلفة.

وأكدت أن البرنامج سيكون فيه العديد من الوصفات الصحية والتجارب الحياتية وسيجاوب على كل إستفسارات الجمهور الذي سيتواصل مع البرنامج من خلال وسائل التواصل المختلفة.