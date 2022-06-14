علي محمد جبر: هذه اهم أسلحة الزمالك للتتويج ببطولة أفريقيا

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 06:51 م

أكد الناقد الرياضي على محمد جبر، أن إدارة مجلس نادي الزمالك ملزمة ببناء فريق قوي قبل انطلاق الموسم الجديد، اذا كانت القلعة البيضاء تنوي المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ 20 عامًا.

و أضاف ان بناء الفريق القوي يتمثل أولًا في تحقيق متطلبات المدير الفني في التعاقدات والراحلين وإقامة معسكر مغلق للتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين وتنفيذ الخطط والمفاهيم التدريبية وتأقلم اللاعبين الجدد مع المدرب والتكيف مع أجواء الفريق.

و عبر عن رأيه في أحتياجات الزمالك قائلًا: الزمالك يحتاج لـ5 محترفين على اعلى مستوى قادرين على صناعة الفارق، لا يوجد أي فريق في العالم يتعاقد مع محترفين أقل فنيًا من اللاعبين المحليين مثلما يحدث حاليًا في الدوري المصري.

و أضاف: الزمالك يعاني بسبب العقوبة الموقعة على الفريق بإيقاف القيد، ولكنه يحتاج لتجديد الدماء في الميركاتو المقبل، مشددا ان المارد الأبيض يحتاج لمحترف قوي في مركز خط الوسط الدفاعي وآخر هجومي، بالإضافة لمهاجم أجنبي على طراز رفيع، مؤكدا أن خطوط الدفاع في مصر تعاني من ندرة شديدة وتدني في المستوى يؤثر بالسلب على المنتخبات المصرية، لذا لابد من التعاقد مع مدافع أجنبي قوي.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن في أكثر من مناسبة أن الزمالك تمكن من الحصول على توقيع بعض اللاعبين وأنهى جزء كبير من أحتياجات الفريق للموسم الجديد.