مستجدات تنفيذ مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الجديدة

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 10:08 ص

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وترصد “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:



- اطلع الرئيس على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحًا رياضيًّا ضخمًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.

- وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقًا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجهٍ عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجسيتة مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة.

- تابع الرئيس خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلًا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وإجمالي ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن.

- وجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها، وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الادارية الجديدة، او برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، او هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.

- أكبر مدينة أولمبية متكاملة بالعاصمة الجديدة حيث تمثل صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.

- تضم المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية

- بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال.

- وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة

- وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.

- تقام على مساحة 450 فدانا وتشمل ستادا لكرة القدم يسع 90 ألف متفرج والذى تم البدء فى تدشينه فى عام 2019 على أن يكون الانتهاء من الأعمال به فى 2022.

- تشمل صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وصالة مغطاة أخرى تسع إلى 8000 متفرج بجانب مجمع للاسكواش بسعة 1000 متفرج ومجمع للتنس بسعة 3500 متفرج ومجمع حمامات سباحة أولمبى بسعة 5000 متفرج وميادين للرماية الخرطوش والإليكترونية واليدوية وميدان للقوس والسهم ومجمع للفروسية وملاعب للتدريب ومستشفى للطب الرياضى وملاعب مفتوحة 10 ملاعب كرة خماسية ملاعب كرة طائرة وكرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكى وملاعب أخرى متعددة الأغراض ومسرح رومانى مكشوف وفنادق وشاليهات وبنوك ومناطق للخدمات ومبانى ادارية ومبنى المراسم وساحات للجمهور مزودة بشاشات عرض عملاقة.

- تحتوى على تراك للمشى والجرى طوله 3 كم وصالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة بذوى القدرات الخاصة وصالة للجمباز.

- وجه الرئيس السيسى بإنشاء الجدارية الكبرى بالمدينة التى تعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضى وفق منظور فنى رفيع وراقى المستوى والتى تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

- استضافت فعاليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية والتى فى الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الماضي على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

