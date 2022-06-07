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الثلاثاء 07 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ماكرون مستعد لاستضافة مباحثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده في استقبال سلطات بلغاريا ومقدونيا الشمالية في العاصمة الفرنسية /باريس/ عندما يحين الوقت.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أن دعوة الرئيس ماكرون تأتي من أجل إبرام اتفاق ثنائي يسمح بفتح مفاوضات لانضمام سكوبيه (عاصمة مقدونيا الشمالية ) إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير خارجية أوكرانيا "دميترو كوليبا" ورئيس مقدونيا الشمالية "ستيفو بنداروفسكي" قد اتفقا على أن البلدين رفيقتين وليستا متنافستين على مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن "كوليبا" كتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عقب اجتماعه مع بنداروفسكي مؤخرا أنه "التقى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي.. ولا يزال دعم سكوبيه لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة ثابتا.. وستتذكر أوكرانيا ذلك دائما.. واتفقنا أيضا على أن أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان وليستا متنافستين على مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي".

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ماكرون بلغاريا مقدونيا الشمالية