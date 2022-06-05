وفاء عامر ناعية محسن علم الدين: صاحب الواجب المحترم

الأحد 05/يونيو/2022 - 06:58 م

نعت الفنانة وفاء عامر، المنتج السينمائي محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة ثرية من الإنتاج السينمائي، قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة.

ونشرت وفاء عامر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ناعية قائلة"خالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب الواجب المحترم المنتج محسن علم الدين الفاتحة.

جدير بالذكر أن المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، تتلمذ على يد المنتج رمسيس نجيب، وكانت بدايته بفيلم"لا تذكريني"، ثم توالت أعمالهما بمجموعة من الأفلام الخالدة مثل "وإسلاماه"، "زقاق المدق"، "غرام الأسياد"، "الزوجة الثانية"، "عروس النيل"، "الخيط الرفيع"، "حتى آخر العمر"، "إسماعيل يس في الأسطول"، "نحن لا نزرع الشوك".

كما قام المنتج الراحل بإنتاج العديد من الأفلام كان أشهرها "يا عزيزي كلنا لصوص"، "موعد مع الرئيس"، "دنيا عبد الجبار"، و"أرض الخوف".

جنازة المنتج محسن علم الدين

على الرغم من اكتشاف محسن علم الدين لعدد كبير من نجوم الفن، وإنتاجه أعمال فنية مهمة في تاريخ السينما المصرية، لم يحضر جنازته سوى عدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج عمر عبد العزيز، وعدد كبير من أقاربه ومحبيه، لأداء صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود.

ورحل المنتج محسن علم الدين في صمت شديد، وقررت ابنته ياسمين اقتصار العزاء على مقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، ولكن من المقرر أن تقيم نقابة المهن السينمائية عزاء خاصا له؛ تقديراً لجهوده في عالم الفن على مدار مشوار فني طويل امتد إلى ما يقرب من 30 عاماً.