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الأحد 05 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 يونيو 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
الإسكندرية 29 22
وادى النطرون 35 21
طنطا 35 21
شبين الكوم 36 22
دمنهور 34 22
بلطيم 29 20
مطروح 28 20
السلوم 31 21
سيوة 36 19
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 36 23
الإسماعيلية 36 21
السويس 36 21
العريش 30 21
رفح 30 21
رأس سدر 36 22
نخل 35 17
نويبع 37 23
طابا 34 22
كاترين 31 17
الطور 35 24
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 37 26
مرسى علم 35 24
الفيوم 38 23
بنى سويف 38 23
المنيا 38 24
أسيوط 39 24
سوهاج 39 25
قنا 41 25
الأقصر 42 24
أسوان 42 26
ادفو 42 26
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد 42 26
شلاتين 40 26
أبو رماد 39 25
حلايب 35 23
رأس حدربة 35 22.

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درجات الحرارة المتوقعة خبراء الأرصاد الارصاد