حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 5 يونيو 2022

الأحد 05/يونيو/2022 - 07:01 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.