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الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 5 يونيو 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية