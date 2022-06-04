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السبت 04 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

انطلاق فاعليات مبادرة "كنوز الأرض الحمراء" بمحافظة جنوب سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استضافت قاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، فاعليات  مبادرة " كنوز الأرض الحمراء " بحضور محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء والدكتور فوزى همام  مستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات والعميد عماد فكرى نائب رئيس مجلس مدينة الطور.

وتعد مبادرة "كنوز الأرض الحمراء" إحدى مبادرات "نحو الجمهورية الجديدة" والتى يتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD  برعاية وشراكة وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة بالتعاون بين مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن " مشروع وطن" ومقرر ان تعمل المبادرة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتهدف المبادرة الى الحفاظ على الثروات الطبيعية التى حبى الله بها المحافظتين من الأثار السلبية للتغيرات المناخية والخلل فى دورة التنوع البيولوجي .

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