مركز الحوار يصدر العدد الأول من مجلة شئون موريتانية

الجمعة 03/يونيو/2022 - 09:11 م

أصدر مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، عدده الأول من مجلة "شئون موريتانية"، التي تعد فكرة فريدة ليس فقط في مسيرة العلاقات المصرية الموريتانية، وإنما في مسيرة العلاقات العربية الأفريقية أيضًا، فلم يسبق لأحد مراكز الفكر في المنطقة أن يطلق إصدارًا يهتم بالواقع الموريتاني ومفرداته.

يستهدف العدد الأول من "شئون موريتانية" لفت انتباه الفاعلين الاقتصاديين في مصر والعالمين العربي والأفريقي إلى الفرص التفضيلية التي يتميز بها المناخ الاستثماري في موريتانيا، وهو ما تناوله حوار العدد بعنوان "الاستثمار في موريتانيا.. الفرص والتسهيلات" مع أحد كبار المسئولين في وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا.

وشارك في العدد الأول من مجلة شئون موريتانية مجموعة من كبار الشخصيات الموريتانية، فضلًا عن عدد من الباحثين المتخصصين في الشأن الأفريقي.

وجدير بالذكر أن "شئون موريتانية" تأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات الدورية التي يصدرها مركز الحوار من بينها التقرير الروسي السنوي والتقرير الصيني السنوي ومجلة شئون لاتينية وغيرها.