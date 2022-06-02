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الخميس 02 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 2 يونيو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد  سعر الدولار مساء اليوم الخميس 2-6-2022 ارتفاعا مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة بنحو 3 قروش وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي  من 17 جنيها الى نحو 18.64 جنيها.
وأصدر عددا من البنوك شهادات استثمارية جديدة بعائد يتراوح من 13.25% الى 15% وذلك عقب قرار بنكي مصر والأهلى إلغاء شهادات ذات العائد 18% ورفع البنك المركزي سعر العائد على الأيداع والإقراض بنحو 2%.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.59 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.6 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
18.6 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.63 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
18.59 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني
18.56 جنيه للشراء. 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
18.59 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

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