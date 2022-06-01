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الأربعاء 01 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بنوك

بنك أبو ظبي التجاري يرفع سعر الفائدة 2% على شهادات الادخار

بنك أبوظبي التجاري
بنك أبوظبي التجاري مصر
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أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر، رفع سعر الفائدة 2% على شهادتي ادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت، وذلك تزامنا مع رفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الأخير وتحركات باقي البنوك المنافسة لرفع الفائدة.

ونعرض لكم أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار المقدمة من البنك:

شهادة أموالي
يقدم البنك لعملائه شهادة أموالي ومدتها (٣ سنوات)، والتي تتيح فائدة سنوية تبلغ نسبتها 13.75%، ويصرف العائد ربع سنوي.

وتشمل أيضا الشهادة فائدة سنوية 13.5 % في حالة صرف العائد شهريا كما يبلغ الحد الأدنى للشهادة 10000 جنيه.
ويمكن البنك مالكى شهادة أموالي الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

شهادة اكسلينسي
كما يقدم بنك أبوظبي التجاري، شهادة اكسلينسي (٣ سنوات) ذات الفائدة السنوية 14%، حيث يصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشهاده 250000 جنيه.

وتتيح الشهادة إمكانية الحصول على قرض او تسهيل ائتماني يصل إلى 90 % من قيمة الشهادة.

ويتيح البنك أيضا إمكانية فتح حساب التوفير الشهري والتي تصل فائدته إلى 9%.

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بنك أبو ظبي التجاري شهادة أموالي شهادة اكسلينسي