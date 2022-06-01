بنك أبو ظبي التجاري يرفع سعر الفائدة 2% على شهادات الادخار

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 06:27 م

أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر، رفع سعر الفائدة 2% على شهادتي ادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت، وذلك تزامنا مع رفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الأخير وتحركات باقي البنوك المنافسة لرفع الفائدة.

ونعرض لكم أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار المقدمة من البنك:

شهادة أموالي

يقدم البنك لعملائه شهادة أموالي ومدتها (٣ سنوات)، والتي تتيح فائدة سنوية تبلغ نسبتها 13.75%، ويصرف العائد ربع سنوي.

وتشمل أيضا الشهادة فائدة سنوية 13.5 % في حالة صرف العائد شهريا كما يبلغ الحد الأدنى للشهادة 10000 جنيه.

ويمكن البنك مالكى شهادة أموالي الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

شهادة اكسلينسي

كما يقدم بنك أبوظبي التجاري، شهادة اكسلينسي (٣ سنوات) ذات الفائدة السنوية 14%، حيث يصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشهاده 250000 جنيه.

وتتيح الشهادة إمكانية الحصول على قرض او تسهيل ائتماني يصل إلى 90 % من قيمة الشهادة.

ويتيح البنك أيضا إمكانية فتح حساب التوفير الشهري والتي تصل فائدته إلى 9%.