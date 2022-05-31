بورصة تونس تقفل على ارتفاع

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 01:36 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل عند 7372.93 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.321 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.103 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 28 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.