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الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة تونس تقفل على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل عند 7372.93 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.321 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.103 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 28 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.

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بورصة تونس ارتفاع