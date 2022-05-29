محافظ الفيوم ونائب وزير التعليم يتفقدان لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 29/مايو/2022 - 04:02 م

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اليوم، لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2021م، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، التي انطلقت، أمس السبت، الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، والأستاذ هاشم جامع رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس التعليمية.

شملت جولة محافظ الفيوم ونائب وزير التربية والتعليم ومرافقوه، تفقد لجان الامتحانات بمدرسة بنات سنورس الابتدائية، ومدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الراضي الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء التجارية التابعة لإدارة سنورس التعليمية،حيث أطمأن المحافظ،على جاهزية مقار اللجان من أثاث وصيانة بسيطة، والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لآداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات، مشدداً علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية تساعد على الغش.

وشدد"الأنصاري"على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس،والتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات طارئة.

وأكد محافظ الفيوم، علي التنسيق بين كافة المديريات ذات الصلة ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي.

وأطمأن نائب وزير التربية والتعليم، على حسن انتظام وانضباط سير العمل بلجان الامتحانات، وأشار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، ومتابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة للوقوف على اي مشكلة وحلها فورا.

كما أكد نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب من أجل أداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 40 ألف و231 طالب وطالبة، داخل 160 لجنة، منهم ١٤٨٨٠ بالتعليم الصناعي، و١٨٢٩٧ بالتعليم التجاري، و6893 بالتعليم الزراعي، و١٦١ بالتعليم الفندقي، بالإضافة إلي تجهيز 20 استراحة جاهزة ويقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين، لتسير الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

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