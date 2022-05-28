المصري القاهري يتوج ببطولة كأس مصر للكرة السباعية

السبت 28/مايو/2022 - 10:41 م

حقق فريق المصري القاهري بطولة كأس مصر للكرة السباعية، والتي نظمها الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، والتي اقيمت اليوم.

ونجح المصري القاهري في تحقيق اللقب بعد منافسة قوية مع جمعية سيفنز التي حلت وصيفا لتكرر نفس المركز الذي حصلت عليه في بطولة الدوري.

وحصل فريق فرسان الإرادة باوسيم على المركز الثالث والميدالية البرونزية وجاء نادي المستقبل في المركز الرابع.

واشاد الدكتور أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، بتنظيم البطولة والمظهر المشرف الذي ظهرت عليه الاربع فرق التي شاركت في البطولة.

وتعد بطولة كأس مصر هي منبر الجهاز الفني لمنتخب مصر في اختيار العناصر المميزة التي ستشارك مع المنتخب في البطولات القادمه.