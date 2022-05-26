ميدو ومرموش يطلقان مبادرة لجمع 10 آلاف حذاء رياضي لمراكز الشباب

الخميس 26/مايو/2022 - 06:57 م

أطلق الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وعمر مرموش لاعب فولفسبورغ الألماني، مبادرة “باصيها لغيرك” لجمع 10,000 حذاء رياضي ليتم توزيعهم على مجموعة من مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية لمنحهم فرصة ممارسة رياضة كرة القدم.

وكان عمر مرموش- لاعب منتخب مصر ونادي فولفسبورغ الألماني وراء فكرة التبرع بالأحذية الرياضية للمستحقين مما ساهم في إطلاق الحملة.

قال الكابتن أحمد حسام ميدو:" فخور بإطلاق هذه الحملة التي من شأنها منح فرص متكافئة للرياضيين بمراكز الشباب المستحقة من خلال رياضة كرة القدم كونها الرياضة المفضلة للمصريين. أثق أن الحملة سينتج عنها اكتشاف عدد من المواهب الرياضية ودورنا أن ندعم تلك المواهب لنخرج بجيل جديد من المواهب الرياضية. وأتمنى أن نستطيع تحقيق الهدف الرئيسي من الحملة وهو إسعاد آلاف المصريين في جميع أنحاء الجمهورية."

قال عمر مرموش: "سعيد للغاية وأنا أرى الحلم يتحول لحقيقة، حيث أننا بصدد البدء في تنفيذ حملة #باصيها_لغيرك التي أؤمن بها وبأهدافها. كرة القدم رياضة للجميع ولكن هناك من ينقصهم بعض من المعدات الأساسية التي تمكنهم من الاستمتاع بممارستها بشكل يمكنهم من إظهار مواهبهم الحقيقية وهو ما ستعمل المبادرة عليه من خلال توفير الأحذية الرياضية الأساسية للشباب في مختلف المحافظات. أراهن على نجاح المبادرة وعلي مشاركة المصريين بشكل كبير فنحن نستهدف اليوم 10,000 حذاء رياضي وأنا على ثقة أننا سنتمكن من تحقيق هذا الرقم وسنستمر في دعمنا للشباب لتوفير تجربة رياضية متكاملة للجميع. "