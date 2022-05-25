باحثة في الشئون الأفريقية: مصر قامت بدور قوي في عملية التنمية بالقارة السمراء

الأربعاء 25/مايو/2022 - 10:22 م

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات المختص بالشئون الافريقية، إن يوم افريقيا يعد هو رمز للتكامل والوحدة بين دول القارة السمراء، وهذا اليوم يأتي توافقا مع يوم تأسيس منظمة الوحدة الافريقية.

وأضافت الباحثة في الشئون الأفريقية، في بيان لها، أن مصر تعد من الدول المؤسسة لدول الوحدة الأفريقية، وهو يظهر ذلك في دور مصر الحالي في دعم جهود وبناء الدول الافريقية، لافتة إلى أن تهئنة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول القارة الافريقية بهذا اليوم، وهو يؤكد على تعزيز دور مصر وتكاملها مع دول القارة الافريقية في الكثير من المجالات.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تسير في طريق التكامل والتواصل مع كل دول إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز عمليات البناء والتنمية المستدامة في كل دول إفريقيا.