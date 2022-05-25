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الأربعاء 25 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى  وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أمس الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الوثيق، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الكويت واللجنة الدولية في مختلف المجالات الإنسانية.

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وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير المنتدى الاقتصادي العالمي