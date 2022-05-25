وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأربعاء 25/مايو/2022 - 01:20 ص

التقى وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أمس الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الوثيق، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الكويت واللجنة الدولية في مختلف المجالات الإنسانية.