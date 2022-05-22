"ماونتن فيو" تطرح وحدات جاهزة للتسليم بمشروع "آي سيتي" القاهرة الجديدة

الأحد 22/مايو/2022 - 10:19 م

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري طرح وحدات سكنية بمشروع آي سيتي القاهرة الجديدة بإجمالي مبيعات تعاقدية 2 مليار جنيه، وتتميز الوحدات الجديدة بجاهزية التسليم خلال 6 شهور من تاريخ التعاقد، وتتنوع المساحات التي تبدأ من 155م2 للشقق و255م2 لل iVilla، وتسهيلًا على العملاء الجدد تقدم "ماونتن فيو" عرضًا لتقسيط الوحدة على 9 سنوات، وكذلك سداد المقدم على مرحلتين؛ 15% عند التعاقد ونفس النسبة عند الإستلام، علاوة على طرح شركات لتسهيل التشطيب للعملاء وتقديم خصومات لتناسب مختلف الأذواق.

يأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد على مشروع آي سيتي القاهرة الجديدة، والذي نجح خلال فترة قصيرة من افتتاح المرحلة الأولى منه في صدارة مبيعات المشروعات العقارية بمنطقة شرق القاهرة، لما يتميز به من موقع استراتيجي وتصميمات عصرية بالإضافة إلى ما يوفره من خدمات متكاملة، كما يأتي هذا الطرح تماشيًا مع اهتمامات العملاء الراغبين في البحث عن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمشروع عقاري جاهز للمعيشة.

قال المهندس وائل عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعضو المنتدب بشركة ماونتن فيو ، "إن الشركة نجحت في التعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري، من خلال استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لتحسين الكفاءة، وفي الوقت نفسه عملت على استمرار تنفيذ المشروعات بنفس المعدلات المتفق عليها لتلبية الطلب على مشروعات الشركة المختلفة، مضيفًا أنه لتلبية التغير في اهتمامات العملاء بالسوق العقاري، طرحت "ماونتن فيو" وحدات سكنية جاهزة للتسليم خلال 6 شهور بمساحات متنوعة تناسب الأسر والشباب".

ونجحت شركة ماونتن فيو في توفير خدمات متكاملة لسكان مشروع آي سيتي القاهرة الجديدة، بدايةً من توفير خدمات أمن وحراسة على مدار الساعة مزودة بأحدث الكاميرات لمراقبة كامل مساحة المشروع، ورياضات مائية مختلفة تتاح طوال العام لأول مرة في القاهرة؛ ونادي يضم العديد من الألعاب الرياضية للترفيه وتشجيع السكان على ممارسة الرياضة علاوة على خدمات التسوق والتجزئة، مما دفع العديد من العملاء للانتقال للمعيشة ليصبح مجتمع ينبض بالحياة.

وسبق أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر يوليو 2021، المرحلة الأولى من مشروع آي سيتي القاهرة الجديدة، والذي يقام بالشراكة بين شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 500 فدان، ويعد أول مشروع في مصر يطبق علم السعادة في كافة المباني والخدمات، ويراعي اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولًا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم المشروع حلولًا ذكية لاستهلاك الكهرباء، ودعم البنية التحتية من خلال توصيل شبكات «الفايبر أوبتك» لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع.

وتمتلك شركة ماونتن فيو تاريخ كبير من التطوير العقاري في السوق المصرية نجحت خلالها في تنفيذ محفظة مشروعات متنوعة حازت على ثقة العملاء، نظرًا لتبنيها الابتكار في التصميم والتنفيذ وفقًا لأحدث النظم العالمية وتقديم مفاهيم جديدة تغير من شكل السوق العقاري المصري.