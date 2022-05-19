العثور علي جثة شاب مطعون بمطواة وملقى بالشارع في حلوان

الخميس 19/مايو/2022 - 05:26 م

عثرت مباحث قسم شرطة حلوان، علي جثة شاب، مصاب بطعنة نافذة في البطن، وملقي في الشارع بمنطقة العزبة القبلية دائرة القسم.

ورد بلاغ للمقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور علي جثة شاب ملقاة بالشارع.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنة نافذة في البطن، ويرتدي ملابسه بالكامل، وبتفتيشه لم يعثر علي أي مستندات، وعثر بحوزته علي هاتف محمول، وبتكثيف التحريات تبين أن الضحية يدعي "محمد حسن"، 30 سنة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث رصدت إحدي الكاميرات الضحية حال محاولته الهروب والركض وهو مصاب، عقب طعنه علي يد أحد الأشخاص.

وترجح التحريات الأولية عن قيام شاب مسجل خطر يدعي "عبد العزيز"، بائع مخدرات بقتل الضحية أثناء محاولة سرقته بالإكراه، وأن الضحية مدمن لمادة الهيروين المخدرة وكان في طريقه لشراء مخدرات واعترضه الجاني وحاول سرقته بالإكراه، وقام الضحية بمقاومته فطعنه بمطواة كانت بحوزته.

وجار تكثيف الجهود والتحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.