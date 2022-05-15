ads
الأحد 15 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

سعودي: جاهزون لمواجهة «بورت دوالا» بنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة

عبد الرحمن سعودي
عبد الرحمن سعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبد الرحمن سعودي، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي، إن الفريق جاهز لمباراة بورت دوالا الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة قليبية بتونس .
وأضاف: «نركز على كل مباراة بشكل منفصل وفقا لظروف كل منافس، والجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي يعمل على الارتقاء بمستوى الجميع وعلاج الأخطاء بشكل مستمر».
وتابع سعودي: « المباريات كانت سهلة في البداية، ولكن مستوى الفرق يتطور تدريجيا مع كل دور في البطولة، وهو ما يدفعنا إلى احترام جميع المنافسين في البطولة».
وأكمل: «نعد جماهير الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا، فنحن نرغب في مصالحتهم وإهدائهم اللقب الذي يمثل لنا أهمية كبيرة».

عبد الرحمن سعودي الأهلى بورت دوالا الكاميروني تونس