سعودي: جاهزون لمواجهة «بورت دوالا» بنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة

الأحد 15/مايو/2022 - 05:48 م

قال عبد الرحمن سعودي، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي، إن الفريق جاهز لمباراة بورت دوالا الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة قليبية بتونس .

وأضاف: «نركز على كل مباراة بشكل منفصل وفقا لظروف كل منافس، والجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي يعمل على الارتقاء بمستوى الجميع وعلاج الأخطاء بشكل مستمر».

وتابع سعودي: « المباريات كانت سهلة في البداية، ولكن مستوى الفرق يتطور تدريجيا مع كل دور في البطولة، وهو ما يدفعنا إلى احترام جميع المنافسين في البطولة».

وأكمل: «نعد جماهير الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا، فنحن نرغب في مصالحتهم وإهدائهم اللقب الذي يمثل لنا أهمية كبيرة».