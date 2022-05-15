قال عبد الرحمن سعودي، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي، إن الفريق جاهز لمباراة بورت دوالا الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة قليبية بتونس .
وأضاف: «نركز على كل مباراة بشكل منفصل وفقا لظروف كل منافس، والجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي يعمل على الارتقاء بمستوى الجميع وعلاج الأخطاء بشكل مستمر».
وتابع سعودي: « المباريات كانت سهلة في البداية، ولكن مستوى الفرق يتطور تدريجيا مع كل دور في البطولة، وهو ما يدفعنا إلى احترام جميع المنافسين في البطولة».
وأكمل: «نعد جماهير الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا، فنحن نرغب في مصالحتهم وإهدائهم اللقب الذي يمثل لنا أهمية كبيرة».
البوابة سبورت
سعودي: جاهزون لمواجهة «بورت دوالا» بنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة
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قال عبد الرحمن سعودي، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي، إن الفريق جاهز لمباراة بورت دوالا الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة قليبية بتونس .
قال عبد الرحمن سعودي، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي، إن الفريق جاهز لمباراة بورت دوالا الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة قليبية بتونس .