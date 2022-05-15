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الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

شباب مصري يفوز في مسابقة دولية بإسبانيا لرعاية الحيوانات الأليفة

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الشباب المصري دائما ما يثبت أنه يتميز الشهامة وحب مساعدة الغير حتي لو موازين المجمتع حدث لها تغير، لكن آدم حافظ وفادي  الغزولي قدموا نموذجا يتسم بالجدعنة والرحمة، وأنهم شباب قادرون على المنافسة. 

آدم وفادى  شباب مصريين أسسوا جروب وإبلكيش  لرعاية الحيوانات المنزلية، وحيوانات الشارع، بالإضافة إلي تطعيم الكلاب داخل  الشلاتر التي يتم جمعها من الشارع.

وقصة آدم وفادي وحبهم لهذا العمل، بدأ منذ أربع سنوات ثم تضاعف عدد الفريق وأصبح هناك شباب من محافظات أخري يعلمون تحت اسم الجروب. 

ومن ضمن أنشطة الفريق عقد دورات توعية الطلاب في المدارس للرفق بالحيوانات خاصة حيوانات الشارع. 

 آدم وأصدقائه  شاركوا باسم مصر في مسابقة دولية في إسبانيا وكان فريقهم هو الفريق المصري الوحيد المشارك من مصر وأفريقيا وقدمت إحدي شركات طعام القطط والكلاب عروض لهم بالمساعدة في تمويل الجروب. 

ويقول آدم حافظ، مؤسس الجروب، إنه لفت نظري أن أغلب الجروبات والإبلكيشنات تهتم فقط بكل ما يخص الإنسان،،ولذلك قرر أن يكون نشاطه هو الحيوانات الأليفة، وحضر عدد من الندوات الخاصة بحقوق الحيوان، مشيرا إلي أن الخدمات التي يقدمها الفريق بقالها  4 سنوات.

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شباب مصري مسابقة دولية إسبانيا رعاية الحيوانات الاليفة