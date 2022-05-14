مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي يكرم رائد الأعمال المصري سيف الحكيم

السبت 14/مايو/2022 - 08:06 م

كرم مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، رائد الأعمال المصري سيف الحكيم والمقيم في روسيا، وذلك تقديرا لجهوده في إنجاح فعاليات يوم الأم، الذي أقامه المجلس مؤخرا بأحد فنادق دبي، حيث ألقى كلمة ومحاضرة ومنحه المجلس شهادة تقدير لدوره، متمنين له التوفيق.

وحقق الحكيم نجاحا ملحوظا في عدة مجلات متنوعة فى بلاد مختلفة، من بينها السياحة، الاستثمار، العقارات، التجارة، مطاعم وصالات رياضية، كما حصل على ماجيستير تسويق دولي في أمريكا وكوريا، ما جعله مطلوبا لتنظيم وإدارة العديد من الفعاليات الدولية والتحدث فيهم.

وحصل سيف الحكيم، أيضا على جوائز عالمية ودولية، أبرزها كان تكريمه من الرئيس الروسي عقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية، حيث تمّ تكريمه على ما بذل من جهد في خروج الأولمبياد بشكل لائق و كثير من الجوائز فى ريادة الاعمال.