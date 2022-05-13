بسرادق السيدات.. نانسي القاضي تستقبل العزاء في الراحل محمد أبو السعود

الجمعة 13/مايو/2022 - 12:27 ص

استقبلت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، السيدات بسرادق عزاء العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الأسبق، بالملاعب المفتوحة والذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض في حضور أسرة الراحل.

وحرصت القاضي، على استقبال السيدات اللاتي قدمن واجب العزاء وفي مقدمتهن النائبتان أمال رزق الله ورضوى جعفر بمجلس النواب والإعلامية لميس سلامة ابنة شقيقة الراحل والإعلامية سحر خالد، فضلًا عن مجموعة من سيدات المجتمع.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، أعلن الحداد لمدة 3 أيام، وإقامة سرادق عزاء الراحل مساء اليوم بالملاعب المفتوحة لاستقبال الوفود والقيادات على رأسهم الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ فضلًا عن أعضاء الجهاز الفني للفريق ومجموعة من نجوم وقدامى الإسماعيلي، لتقديم واجب العزاء في رحيل رئيس النادي الأسبق والذي أفنى حياته في خدمة النادي العريق.

وتولي العميد محمد أبو السعود، رئاسة قلعة النادى الإسماعيلي، مرتين الأولى عام 1996، والثانية خلال الفترة من 2012 حتى 2016.

يذكر أن جثمان الفقيد الراحل محمد أبو السعود، شيع أمس من مسجد الإسماعيلي، عقب صلاة الظهر وتم دفنه بمقابر الأسرة بالتعاون في مشهد مهيب.