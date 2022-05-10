بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الأسبوع ١٨ للدوري المصري

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 07:15 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي في الأسبوع ١٨ لمنافسات الدوري الممتاز ويحتل الزمالك حامل اللقب صدارة الترتيب برصيد ٤١ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى الزمالك في مباراة اليوم ضد إنبي وحصد النقاط الثلاثة من أجل توسيع الفارق على صدارة ترتيب الدوري المصري مع فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني وكذلك مع غريمه التقليدي الأهلي قبل لعب مبارياته المؤجله بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤١ نقطة قبل مباراة اليوم ضد إنبي ويسعى لتعزيز الصدارة والفوز على الفريق البترولي مساء اليوم الثلاثاء في رحلته للاحتفاظ باللقب ومصالحة جماهيره بعد الخروج الأفريقي من بطولة دوري الأبطال.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري