«نعمان» يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي و«كيركوس الإثيوبي»

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 01:49 م

نال محمود نعمان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وكيركوس الإثيوبي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس الكؤوس التي تقام في النيجر.

تسلم محمود نعمان الجائزة بعد المباراة التي فاز بها فريق رجال يد الأهلي على كيركوس الإثيوبي في افتتاح البطولة بنتيجة 48-19، على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

وقدم محمود نعمان مستوى مميزا طوال المباراة ليتم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء، وظهر عدد من اللاعبين بشكل جيد في المباراة؛ أبرزهم أسامة الجزيري وأحمد عادل ومهاب سعيد ومحمد لاشين.

يذكر أن «رجال يد الأهلي» قد نجح في التتويج ببطولة السوبر الإفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بعد الفوز الذي حققه على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

