اليونسكو: رؤية السعودية 2030 تتسق مع توجهات المنظمة ونتطلع لتحقيق أهدافها

الإثنين 09/مايو/2022 - 07:57 م

أكدت المديرة العامة المساعدة للتعليم بمنظمة اليونسكو الدكتورة ستيفانيا جيانيني، اليوم الإثنين، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتسق مع توجهات منظمة اليونسكو التي تضع التحول أساسًا لكل ما تقوم به في الأعوام القادمة.

وأكدت جيانيني - خلال مشاركتها في افتتاح جلسات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بالرياض لليوم الثاني، وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - أن منظمة اليونسكو تريد أن تسهم في رؤية المملكة 2030، وتدعم ارتباطاتها مع الأجندة العالمية كما تتطلع لتحقيق أهدافها.

وتطرقت المسؤولة الأممية، إلى الأزمة الصحية لجائحة كورونا والزعزعة التي أحدثتها في التعليم الدولي؛ والتي أدت إلى إغلاق المدارس والجامعات حول العالم، ما سرع من عملية التحول للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، مشيرة إلى أن هناك نحو 1.5 مليار طالب خارج المدارس مع بداية الأزمة، وقبل الأزمة كان هناك نحو 260 مليون طفل حول العالم دون تعليم.

وأشادت بتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق تقنيات التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا، مؤكدة زيارتها للعديد من المدارس التي أثبتت خلالها نجاح المملكة في استثمار الجائحة وتناولها كفرصة للتحول إلى التعليم عن بُعد، مشيرة إلى منصة "مدرستي" كإحدى الممارسات التي يُحتذى بها، حيث حولت المنصة الرقمية إلى مكتبة معرفية بوصولها إلى 2 مليون مستفيد.